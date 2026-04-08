        Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 2. Bölge Finali Kırklareli'nde yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın 2. Bölge Finali Kırklareli'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmaya, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'den 22 öğrenci katıldı.

        Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Koordinatörü Hüseyin Kazan, konuşmasında, imam hatip okullarının akademik başarı ve kariyer gelişimi konusunda son derece iyi olduğunu belirtti.

        Genel Müdürlük olarak erdemli rekabeti ön plana çıkarmak istediklerini ifade eden Kazan, öğrencileri de mesleki gelişim kazandırma konusunda çeşitli yarışmalarla teşvik ettiklerini söyledi.

        En önemli yarışmalardan birinin de ezanı güzel okuma olduğunu aktaran Kazan, "Toplumsal anlamda ezanımızın kıymetini bilmiş olmak çok büyük önem arz eder. Güzel ezanlar dinleyeceğiz bugün. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Erdemli rekabetin olacağı bu yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de ezanın İslam aleminin vazgeçilmez kutsal bir şiarı olduğunu anlattı.

        Ezan sesinin asırlardır hürriyetin, bağımsızlığın ve manevi direnişin sembolü olduğunu ifade eden Altınöz, yarışmanın ezanın makamını, edasını, güzel okunuşunu ve ruhuna uygun olarak icra edilmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, ezanı en güzel okumak için yarıştı.

        Yarışma sonunda ortaokul kategorisinde Balıkesir Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulundan Ali Beraat Deniz, lise kategorisinde ise Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yavuz Dulkadiroğlu birinci oldu.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde geçen ay insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 1...
        Kırklareli'nde geçen ay insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 1...
        Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Lüleburgaz'da korkutan yangın
        Lüleburgaz'da korkutan yangın
        Boğazına oyuncak parçası kaçan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı
        Boğazına oyuncak parçası kaçan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı
        Kırklareli'nin "Ahmetbey köftesi" coğrafi işaret aldı
        Kırklareli'nin "Ahmetbey köftesi" coğrafi işaret aldı
        Erken evrede fark edilen meme kanserini yendi
        Erken evrede fark edilen meme kanserini yendi