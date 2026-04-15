Kırklareli'nde Liderler Buluşması etkinliği yapıldı

Kırklareli Üniversitesince Liderler Buluşması etkinliği düzenlendi.



Kayalı Kampüsü Prof. Dr. Mustafa Aykaç Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmet Saçlı ile öğrenciler katıldı.



Bağış, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyanın haklı olanın değil, güçlü olanın sözünün geçtiği bir yer haline geldiğini belirtti.



Türkiye'nin ve bulunduğu coğrafyanın güçlü olmak mecburiyetinde bulunduğunu ifade eden Bağış, Türkiye'nin İHA'yı, SİHA'yı, denizaltını, deniz platformunu, mühimmatını ve hava savunma kabiliyetini geliştiren bir ülke haline geldiğini söyledi.



Türkiye'nin 2002 yılı ve öncesinde mühimmatın, savunma sanayi ürünlerinin yüzde 80'ini dışarıdan alıp yüzde 20'sini kendisinin yapabildiğini anımsatan Bağış, şöyle devam etti:



"Şuan da yüzde 80'ini kendimiz yapıyoruz, yüzde 20'sini alıyoruz. Şuan da Türkiye kendi bölgesine yön veren ülke haline geldi. Artık Türkiye bekleyen değil inisiyatif alan, tepki veren değil yön belirleyen, uyum sağlayan değil oyun kuran bir ülke haline geldi. Sizlerde geleceğin liderleri olarak buna hazırlıklı olmak zorundasınız."



