Kırklareli'nde Turizm Haftası kutlamaları başladı

Kırklareli'nde Turizm Haftası dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.



Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi ile sektör temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Şen, konuşmasında, turizm sektörünün sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma açısından dünyanın birçok yerinde çok önemli role sahip olduğunu belirtti.



Doğal ve kültürel kaynakların doğru kullanılmasının turizm sektörü açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Şen, turizmin bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasının yanında ülkeye döviz girişini de ciddi oradan artırdığını söyledi.



Turizmin istihdama katkı sunmasının yanında tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması, kültürel etkileşime de destek olması gibi ülkeye önemi bir katma değer kazandırdığını dile getiren Şen, "Stratejik hedefler, yetişmiş ve niteliği yüksek insan gücümüz ve paydaşlarımızın katkılarıyla Kırklareli'ni marka turizm şehri hedefine kısa zamanda ulaşacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

