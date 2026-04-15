        Kırklareli Valisi Turan'dan Turizm Haftası mesajı

        Kırklareli Valisi Turan'dan Turizm Haftası mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'dan Turizm Haftası mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında, turizmin, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik olarak büyümeye ve kalkınmaya büyük katkılar sunan, istihdam yaratan ve gelişmeye etki eden önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.

        Kırklareli'nin doğal ve tarihi birikimiyle nadide bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Turan, mesajında şunları kaydetti:

        Zümrüt yeşili ormanları, masmavi kıyılarıyla öne çıkan Kıyıköy ve İğneada, dünyanın sayılı doğal mirasları arasında yer alan Longoz Ormanları, eşsiz lavanta tarlaları ve Trakya'nın turizme açılan tek mağarası olan Dupnisa Mağarası ile ilimiz; doğa ve kültür turizmini bir arada sunan önemli bir potansiyele sahiptir.

        Kırklareli Valiliği olarak, ilimizin sahip olduğu bu değerleri koruyarak geliştirmek, tanıtımını en etkin şekilde yapmak ve turizm altyapısını güçlendirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda, nitelikli tesislerin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır."

        Vali Turan, Kırklareli'nin özgün değerlerini koruyarak turizmden aldığı payı artırmayı hedeflediklerini belirterek, Turizm Haftası'nı kutladı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

        İstanbul'da bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 5...
        Kırklareli Valisi Turan, Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merke...
        Lüleburgaz'da çiftçiye hıyar fidesi dağıtıldı
        Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı
        Hastanenin "kanatlı sakinleri" hasta ve yakınlarına moral oluyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı