Kırklareli Valisi Turan'dan Turizm Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Turan, mesajında, turizmin, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik olarak büyümeye ve kalkınmaya büyük katkılar sunan, istihdam yaratan ve gelişmeye etki eden önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.



Kırklareli'nin doğal ve tarihi birikimiyle nadide bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Turan, mesajında şunları kaydetti:



Zümrüt yeşili ormanları, masmavi kıyılarıyla öne çıkan Kıyıköy ve İğneada, dünyanın sayılı doğal mirasları arasında yer alan Longoz Ormanları, eşsiz lavanta tarlaları ve Trakya'nın turizme açılan tek mağarası olan Dupnisa Mağarası ile ilimiz; doğa ve kültür turizmini bir arada sunan önemli bir potansiyele sahiptir.



Kırklareli Valiliği olarak, ilimizin sahip olduğu bu değerleri koruyarak geliştirmek, tanıtımını en etkin şekilde yapmak ve turizm altyapısını güçlendirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda, nitelikli tesislerin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır."



Vali Turan, Kırklareli'nin özgün değerlerini koruyarak turizmden aldığı payı artırmayı hedeflediklerini belirterek, Turizm Haftası'nı kutladı.















