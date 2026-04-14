Hastanenin "kanatlı sakinleri" hasta ve yakınlarına moral oluyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski Devlet Hastanesi'nde 25 muhabbet kuşunun bulunduğu alandan yükselen kuş sesleri, hem sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırıyor hem de hasta ve yakınlarına moral veriyor.



Yaklaşık 10 yıl önce bir hasta yakınının hastane odasına getirdiği muhabbet kuşu, sağlık çalışanları ile hastaların ilgisini çekti.



Hasta yakınının kuşu hastaneye bağışlamasının ardından başhekimlik katında kuşlar için özel bir alan oluşturuldu.



"Maviş" adı verilen muhabbet kuşuyla başlayan süreçte, sağlık çalışanları ve hasta yakınları da evlerinde bakmakta zorlandıkları kuşları hastaneye getirmeye başladı.



Zamanla sayısı 25'e ulaşan muhabbet kuşlarının sesi, hastane koridorlarında yankılanıyor. Sağlık çalışanları kuş sesleri eşliğinde kısa molalarında vakit geçirirken, muhabbet kuşlarının olduğu alan hasta ve yakınlarına farklı bir ortam sunuyor.



Hastane personeli tarafından günlük bakımları yapılan kuşlar, özellikle çocuk hastaların ve refakatçilerin ilgi odağı oluyor.



- "Olumlu dönüşler alıyoruz"



Babaeski Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Esra Bahar, AA muhabirine, hastane binasında yaklaşık 10 yıl önce kuşlar için doğal bir yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi.



Kuş seslerini ilk kez duyanların şaşkınlık ve gülümsemeyle karşılık verdiğini belirten Bahar, olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, "Özellikle hasta yakınlarımız, bu uygulamanın kendilerini çok motive ettiğini, ev ortamında ve doğal bir atmosferdeymiş gibi hissettirdiğini söylüyor. Çoğu zaman hem bu alanı ziyaret ediyorlar hem de seslerin koridorlarda yankılanmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Arkadaşlarımız da kuşların bakımı ve sağlık durumlarıyla bizzat ilgileniyor." diye konuştu.



- Atıl alan değerlendirildi



Başhekimlik katındaki atıl bir alanın da bu sayede değerlendirildiğini dile getiren Bahar, "Bazen hastalar çocuklarını sakinleştirmek için buraya getiriyor, kuşları gösteriyorlar. Bu açıdan bizim için çok güzel bir geri dönüş oldu." dedi.



Palyatif servisinde yakınına refakat eden Rıfat Ünver de sabahları kuş sesiyle uyanmanın kendisine huzur verdiğini söyledi.



Kuş seslerinin kendilerini ev ortamında hissettirdiğini dile getiren Ünver, "Kuş sesleriyle rahatlıyoruz, o sesi duyduğunuzda adeta bir değişime uğruyorsunuz. Güzel bir ortam. Konuşamayan hastam bile kuş sesini duyduğunda gülümsüyor. Bir kuş sesi deyip geçmeyin, insanı rahatlatıyor. Bu uygulamanın diğer hastanelere de örnek olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

