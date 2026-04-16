Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 781 bin oldu
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 781 bin 1'e ulaştı.
Giriş: 16.04.2026 - 13:19
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de mart ayında 159 bin 931 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 180 bin 657, Edirne'de 210 bin 982, Tekirdağ'da ise 389 bin 362 oldu.
