        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri BAL-GÖÇ Trakya Başkanı Öner, çifte vatandaşları 19 Nisan'da Bulgaristan'da oy kullanmaya çağırdı:

        ÖZGÜN TİRAN - Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ Trakya) Başkanı Veli Öner, 19 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak milletvekili seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da 2021 yılından bu yana yoğun bir seçim maratonu yaşandığını söyledi.

        Bulgaristan'da hükümetlerin devamlılık sağlayamadığını ifade eden Öner, bu nedenle 19 Nisan'da yeniden sandığa gidileceğini, bu seçimin önem taşıdığını vurguladı.

        BAL-GÖÇ Trakya Başkanı Öner, tüm seçmenleri sandığa davet ederek "Bu seçim gerçekten şu anda vatandaşlarımız için çok önemli çünkü oradaki siyasi krizin sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

        Bulgaristan'da çok sayıda Müslüman ve Türk vatandaşı yaşadığını hatırlatan Öner, seçimlerin bu nedenle de ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

        Öner, Bulgaristan'ın çifte vatandaşlara yönelik sandık sınırlaması getirmesini eleştirdi.

        - Çifte vatandaşları sandığa gitmeye çağırdı

        Çifte vatandaşlara çağrıda bulunan Veli Öner, her şeye rağmen tüm vatandaşların sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yapması gerektiğini kaydetti.

        Bulgaristan'da söz sahibi olmak istediklerini dile getiren Öner, şöyle konuştu:

        "Bulgaristan'da yaşayan, orada kalan akrabalarımız, orada kalan soydaşlarımız, Türk ve Müslüman kardeşlerimiz, Bulgaristanlı dostlarımızın geleceği için sandığa gitmeliyiz. Türkiye'de oturan çifte vatandaşların seçimlere küsme, seçimlere inanmama, 'çok zor şartlarda oy kullanacağız' deme gibi bir lüksü yok. Ben şuradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Seçim günü geldiğinde, seçim günü sabahı kalktıklarında Bulgaristan Türkü'nün davasında şehit olmuş insanları, Türkan bebeğimizi, Naim Süleymanoğlu'nun öncülüğünde başlatılan bu zorlu süreci düşünmelerini, bugünlerin bir daha yaşanmaması adına demokrasinin olduğu yerde, sandığın olduğu yerde herkesi sandıklara bekliyorum. İnsanlardan demokratik oy hakkını kullanmalarını bekliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalananan 10 şüpheliden 4'ü tutuk...
        Kırklareli'nde Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Egemen Bağış: Ülke olarak, bölge olarak güçlü olma mecburiyetimiz var
        Kırklareli'nde Liderler Buluşması etkinliği yapıldı
        Karadeniz'de ele geçirilen 200 kilogram uyuşturucuyla ilgili 5 zanlı tutukl...
