BAL-GÖÇ Trakya Başkanı Öner, çifte vatandaşları 19 Nisan'da Bulgaristan'da oy kullanmaya çağırdı:

ÖZGÜN TİRAN - Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ Trakya) Başkanı Veli Öner, 19 Nisan'da Bulgaristan'da yapılacak milletvekili seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara "sandığa gidin" çağrısında bulundu.



Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da 2021 yılından bu yana yoğun bir seçim maratonu yaşandığını söyledi.



Bulgaristan'da hükümetlerin devamlılık sağlayamadığını ifade eden Öner, bu nedenle 19 Nisan'da yeniden sandığa gidileceğini, bu seçimin önem taşıdığını vurguladı.



BAL-GÖÇ Trakya Başkanı Öner, tüm seçmenleri sandığa davet ederek "Bu seçim gerçekten şu anda vatandaşlarımız için çok önemli çünkü oradaki siyasi krizin sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Bulgaristan'da çok sayıda Müslüman ve Türk vatandaşı yaşadığını hatırlatan Öner, seçimlerin bu nedenle de ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.



Öner, Bulgaristan'ın çifte vatandaşlara yönelik sandık sınırlaması getirmesini eleştirdi.



- Çifte vatandaşları sandığa gitmeye çağırdı



Çifte vatandaşlara çağrıda bulunan Veli Öner, her şeye rağmen tüm vatandaşların sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yapması gerektiğini kaydetti.



Bulgaristan'da söz sahibi olmak istediklerini dile getiren Öner, şöyle konuştu:



"Bulgaristan'da yaşayan, orada kalan akrabalarımız, orada kalan soydaşlarımız, Türk ve Müslüman kardeşlerimiz, Bulgaristanlı dostlarımızın geleceği için sandığa gitmeliyiz. Türkiye'de oturan çifte vatandaşların seçimlere küsme, seçimlere inanmama, 'çok zor şartlarda oy kullanacağız' deme gibi bir lüksü yok. Ben şuradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Seçim günü geldiğinde, seçim günü sabahı kalktıklarında Bulgaristan Türkü'nün davasında şehit olmuş insanları, Türkan bebeğimizi, Naim Süleymanoğlu'nun öncülüğünde başlatılan bu zorlu süreci düşünmelerini, bugünlerin bir daha yaşanmaması adına demokrasinin olduğu yerde, sandığın olduğu yerde herkesi sandıklara bekliyorum. İnsanlardan demokratik oy hakkını kullanmalarını bekliyorum."

