Kırklareli için zirai don uyarısı

Kırklareli Valiliği, kent genelinde zirai don beklendiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, 08 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.



Açıklamada, perşembe gecesinden itibaren, yüksek kesimler başta olmak üzere orta kuvvette zirai don riskinin öngörüldüğü bildirildi.



Çiftçilerin olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

