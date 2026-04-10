Kırklareli Valisi Turan, "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" çalışmalarını inceledi.



Tatbikat kapsamında oluşturulan komuta merkezini gezen Turan, AFAD İl Müdürü Salih Erden'den brifing aldı.



Turan, ardından Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ve UMKE tarafından kurulan acil müdahale alanlarında incelemede bulundu.



Bu tür saha tatbikatlarının önemli olduğunu belirten Turan, afet anlarında doğru ve hızlı bilgilendirmenin hayati önem taşıdığını söyledi.



Turan, 23 afet grubunun katılım sağladığı tatbikatta 474 personelin görev yaptığını ifade etti.







