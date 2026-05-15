Kırklareli Valisi Turan'dan Uluslararası Aile Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Uluslararası Aile Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Turan, mesajında ailenin kavramının asırlardır medeniyeti ayakta tutan en güçlü yapı taşı olduğunu belirtti.



Sevgi, saygı, güven ve dayanışma gibi değerlerin aile ortamında şekillendiğini ifade eden Turan, güçlü ailenin güçlü toplumların temelini oluşturduğunu dile getirdi.



Toplumun refahı için aile yapısını korumanın önemli olduğunu aktaran Turan, mesajında şunları kaydetti:



"Kadim medeniyetimizde aile kutsaldır. Tarihin her döneminde güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir.



Peygamber Efendimiz 'Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım' diye buyurmuştur. Peygamber Efendimizin ailesiyle iyilik ve ihsan üzerine kurduğu ilişkiyi bize model olarak göstermesi son derece değerlidir. Aile, bireyin huzur bulduğu, güvenle sığındığı ve hayat boyu değer kazandığı en samimi ortamdır."













