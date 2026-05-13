Kırklareli'nde 244 kilogram skunk ele geçirildi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.



Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Kırklareli'nin, güvenlik birimlerinin çalışmalarıyla Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü ifade eden Turan, nisan ayı verilerinin suçla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyduğunu belirtti.



Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda nisan ayında olayların aydınlatılma oranının yüzde 97,9'a yükseldiğine dikkati çeken Turan, genel olay aydınlatma oranının ise yüzde 98,8'e ulaştığını kaydetti.



Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Turan, şöyle konuştu:



"Uyuşturucuyla mücadelede operasyon sayımız 106'dan 145'e çıkarılmış, gözaltına alınan kişi sayısı ise 103'ten 157'ye yükseltilmiştir. Organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirilerek zehir tacirlerine ağır bir darbe indirilmiştir. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürmektedir."



Siber suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Turan, yasa dışı bahis ve ödeme sistemleri suçlarına yönelik operasyonda bir şüphelinin tutuklandığını belirtti.



Düzensiz göçle mücadelenin de sürdüğünü vurgulayan Turan, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 16 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 36 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını söyledi.

