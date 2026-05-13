        Kırklareli'nde 244 kilogram skunk ele geçirildi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Kırklareli'nin, güvenlik birimlerinin çalışmalarıyla Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü ifade eden Turan, nisan ayı verilerinin suçla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyduğunu belirtti.

        Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda nisan ayında olayların aydınlatılma oranının yüzde 97,9'a yükseldiğine dikkati çeken Turan, genel olay aydınlatma oranının ise yüzde 98,8'e ulaştığını kaydetti.

        Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

        "Uyuşturucuyla mücadelede operasyon sayımız 106'dan 145'e çıkarılmış, gözaltına alınan kişi sayısı ise 103'ten 157'ye yükseltilmiştir. Organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan bir operasyonda 244 kilogram skunk ele geçirilerek zehir tacirlerine ağır bir darbe indirilmiştir. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürmektedir."

        Siber suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Turan, yasa dışı bahis ve ödeme sistemleri suçlarına yönelik operasyonda bir şüphelinin tutuklandığını belirtti.

        Düzensiz göçle mücadelenin de sürdüğünü vurgulayan Turan, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 16 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 36 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        14 yıl önce kaybolan 16 yaşındaki Osman'ın ailesi adliyeye sevk!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
