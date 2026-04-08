Kırklareli'nde "8 Nisan Romanlar Günü"nde etkinlik düzenlendi

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 19:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valiliği ve Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yaptığı konuşmada, kültürüyle, sanatıyla, neşesiyle ve samimiyetiyle topluma değer katan Roman vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Bir milletin gerçek zenginliğinin farklılıklarını bir arada yaşatabilme gücü olduğunu ifade eden Turan, "Roman vatandaşlarımız köklü kültürleri, güçlü aile bağları ve hayatın her alanına kattıkları renk ve zenginlik ile milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nın romanını siz kıymetli Roman kardeşlerimizle birlikte yazacağız." sözünü hatırlatan Turan, devletin hiçbir vatandaşın kökeni, dili, kültürü ya da yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı, herkesin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir toplumsal yapıyı güçlendirme anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

        Belediye Başkanı Derya Bulut ise Roman vatandaşların Türk milletine değer kattığını kaydetti.

        Programda Kırklareli Valiliği Roman Koordinatörü Kasım Ant da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Mehteran ekibi ve kadın ve çocuklardan oluşan ritim grupları gösterilerini sundu.

        Programda, öğretmenlerden oluşan koro da performans sergiledi. Koroda yer alan Lütfi İsmail'in soda şişesini arşe gibi kullanarak sergilediği ilginç keman performansı dikkat çekti.

        Etkinlikte sahne alan 13 yaşındaki down sendromlu Ahmet Demirci, sergilediği davul gösterisinin ardından seslendirdiği ilahilerle katılımcılardan büyük beğeni aldı.

        Program Emre Övek konseri ile sona erdi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
