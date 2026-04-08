Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde boğazına oyuncak parçası kaçan çocuğu antrenör kurtardı

        Kırklareli'nde soluk borusuna oyuncak parçası kaçan çocuk, basketbol antrenörünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 08:41 Güncelleme:
        Annesiyle bebek arabasında Atatürk Spor Salonu önünden geçen 2 yaşındaki çocuğun boğazına oyuncak parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğa ilk olarak annesi müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

        Durumu fark eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü basketbol antrenörü Sercan Namlı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki parça çıkarıldı ve yeniden nefes alması sağlandı.

        O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "İnsanlık görevi bu"

        Antrenör Sercan Namlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun soluk alamadığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladığını söyledi.

        Heimlich manevrası uyguladıktan sonra çocuğun boğazından bir parça çıktığını ifade eden Namlı, "İnsanlık görevi bu. O an gördük ve çocuğun yeniden nefes almasını sağladık. Anne ve çocuk mutlu bir şekilde bölgeden ayrıldı." diye konuştu.

        Heimlich manevrasının önemini bir kez daha anladıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Namlı, "Anne ve çocuğunun o anki panik halinden mutlu hale dönmesi bizim için paha biçilemez bir şey." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
