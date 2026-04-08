Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde geçen ay insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 organizatör tutuklandı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, geçen ay insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 organizatörün tutuklandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına önem verildiğini anlatan Turan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında geçen ay 8 operasyon düzenlenmiş, 20 organizatör yakalanmış, 13 organizatör tutuklanmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda 10 araca el konulmuştur. 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 324 yabancıya kimlik kontrolü yapılmış ve düzensiz göçmen tespit edilmemiştir." diye konuştu.

        Söz konusu dönemde FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda dört operasyon düzenlendiğini ifade eden Turan, konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, hakaret, tehdit ve diğer asayiş suçlarının aydınlatılma oranın yüzde 98,15 olduğunu kaydetti.

        Turan, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik ve siber suçlar gibi olaylarda da mart ayında 509 şüphelinin yakalandığını dile getirdi.

        Gençleri korumak için uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu sağlama suçlarına yönelik 122 operasyon düzenlendiğini, 26 şüphelinin tutuklandığını bildiren Turan, bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

        Turan, kentte sürdürülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da korkutan yangın
        Boğazına oyuncak parçası kaçan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı
        Kırklareli'nin "Ahmetbey köftesi" coğrafi işaret aldı
        Erken evrede fark edilen meme kanserini yendi
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi:
        Kırklareli'nden kısa kısa
