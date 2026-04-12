Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki limanda balıkçı teknelerinde denetim gerçekleştirdi.



Denetimlerde, balıkların asgari avlanabilir boyları ile ağırlık ölçümleri yapılıp, av araçlarının uygunluğu ile ruhsat ve izin belgeleri incelendi.



Ekipler, balıkçı teknelerinde avlanan balıkların kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma koşullarını da kontrol etti.



