Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ziyaretlerine devam ediyor.



Özderin, Şehit Piyade Onbaşı Aydın Seyran'ın ailesini evinde ziyaret etti.



Şehit annesi Bedriye Seyran ile sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.



Her fırsatta şehit aileleriyle bir araya geldiğini ifade eden Özderin, şehit ailelerinin Türk milletinin en kıymetli emanetleri olduğunu belirtti.



- Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak



Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçeye yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağını belirtti.



Talay, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin, çocukların ve tüm vatandaşların faydalanabileceği havuzu Pınarhisar'a kazandıracaklarını kaydetti.



Spora ve sportif faaliyetlere çok önem verdiklerini aktaran Talay, yatırımları da bu yönde şekillendirdiklerini bildirdi.



Talay, havuz için yarın temel atma töreni düzenleneceğini ifade etti.

