Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Balaban, evlerinde ziyaret ettiği şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.
Aile bireyleriyle sohbet eden Balaban, isteklerini dinledi.
Şehit ve gazi ailelerini her fırsatta ziyaret ettiğini ifade eden Balaban, tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını belirtti.
- Üreticiler bilgilendirildi
Vize ilçesinde üreticiler bilgilendirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programda, tarımsal üretim planlaması, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.
Etkinlik kapsamında çok sayıda üretici bilgilendirildi.
