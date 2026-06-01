Kırklareli'nden kısa kısa
Babaeski'de kanola ekili alanlar incelendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kanolanın gelişimini inceleyip, kontrol etti.
Ürünlerde fenolojik gözlemde bulunan ekipler, sürdürülebilir ve yüksek verimli bir üretim için tarla sahiplerini bilgilendirdi.
- Toplu taşıma araçları denetlendi
Lüleburgaz ilçesinde toplu taşıma araçları denetlendi.
Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimde bulundu.
Araç ve sürücülerin yeterlilik belgelerini kontrol eden ekipler, yolcu güvenliği, araçların teknik yeterliliği ve taşıma kurallarına uygunlunu denetledi.
Denetimlerde 105 minibüs kontrol edilirken, eksiklik tespit edilen araçların sürücülerine uyarı yapıldı.
