        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 11 gündür kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Kırşehir'de 11 gündür kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Kırşehir'de 11 gündür kayıp olan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kırşehir'de 11 gündür kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Kırşehir'de 11 gündür kayıp olan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan'ın bulunması için Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgedeki farklı alanlarda arama çalışmaları devam ediyor.

        Arama faaliyetleri sırasında bölgedeki metruk yapılar, kuyular, menfezler ve sazlık alanlar başta olmak üzere riskli noktalar incelenirken, şu ana kadar Karaaslan'a ait herhangi bir kıyafet, eşya veya biyolojik emareye henüz rastlanmadı.

        Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kayıp kişinin üzerinde iletişim aracı bulunmaması nedeniyle teknik takip imkanının sınırlı olduğu, hareket yönüne ilişkin teyit edilen somut veriye ulaşılamadığı belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında 13 kilometrekarelik alanın havadan, 80 kilometrekarelik alanın karadan tarandığı, Kızılırmak hattı boyunca 45 kilometrelik kıyı şeridinin yaya unsurlarca, 45 kilometrelik su üstü hattının ise botlu ekiplerce kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bugüne kadar yürütülen arama faaliyetlerinde toplam 424 personel görev almış, 4 insansız hava aracı (İHA) ile 3 arama ve iz takip köpeği sahada etkin olarak kullanılmıştır. Mevcut aşamada arama faaliyetleri, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarından komando timi, İHA unsurları ve asayiş timi olmak üzere toplam 20 personel tarafından Kesikköprü mevkisinden Sarıyahşi ve Hirfanlı havzasına kadar olan hatta, hava şartları da dikkate alınarak ırmak kenarında ve dron desteğiyle ırmak üzerinde fiziki arama şeklinde devam ettirilmektedir. Bununla birlikte komşu illerden ve yerel kaynaklardan ulaşan her türlü ihbar ve bilgi de titizlikle değerlendirmeye alınmaktadır. Süreç, teknik ve İHA destekli arama, istihbarat takibi, yerel ihbarların değerlendirilmesi ve adli tahkikat çerçevesinde çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Yeni bir somut veri, bulgu veya güvenilir ihbar alınması halinde ilgili birimlerimizce gerekli operasyonel süreçler derhal devreye alınacaktır."

        Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan, 6 Nisan'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmemiş, yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu.

        Kent merkezine bağlı Kesikköprü mevkisine gittiği ve burada kaybolduğu öğrenilen Karaaslan için arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

