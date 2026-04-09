        Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırşehir'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Giriş: 09.04.2026 - 16:49 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik sabit ve seyir halinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, 4 bin 163 kişi ve 2 bin araç ile 108 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

        Yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

