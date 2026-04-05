Kırşehir'de 27 siteye erişim engeli getirildi

Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 27 siteye erişim engeli getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 27 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

