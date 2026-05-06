Kırşehir'de 9. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu başladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) 9. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu başladı.



KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen sempozyumda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Enstitüsü Genel Müdürü Ayşenur Çoban, Türkiye'de son dönemde evlenme ile kadınlarda anne olma yaşlarının ciddi yükseldiğini, genç nüfus azalırken yaşlı nüfusun arttığını söyledi.



Çoban, Aile Enstitüsü ile çok çeşitli başlıklar altında aileyi destekleyecek, nüfusu güçlendirecek çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.



Evlenecek gençlerin desteklenmesi, doğum yardımları, yarı zamanlı çalışma hakkı, kreş ve çocuk bakım hizmetinin yaygınlaştırılması gibi birçok alanda desteklerin sunulduğunu bildiren Çoban, ailenin farkındalığının artırılması için çalıştıklarını, mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak ilan edildiğini kaydetti.



Stratejik hedeflerinin olduğunu dile getiren Çoban, "Aile kurumunu tehditlere karşı korumamız lazım. Nesilleri bütün tehditlere karşı, dijitalleşmenin zararlı yönleri ile diğer bağımlılıklar gibi her türlü zararlı akıma karşı muhafaza edebiliyor olmamız lazım. Evlilik müessesesini teşvik etmek ve gençlerimiz için kolaylaştırabilmek için bir şeyler yapmaya başladık ama daha fazla ne yapabiliriz? Sürekli ölçüp tarttığımız, sizlerden de geri bildirim alarak ilerlediğimiz bir dönem olmasını umut ediyoruz. Bunun peşinden doğurganlık hızının artırılmasını istiyoruz." diye konuştu.



Çoban, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi, yaşlı refahının sağlanması, kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımını da hedeflediklerini vurguladı.



KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş de sosyal sorumluluk projelerinde 220, bilimsel araştırma projelerinde ise 385 öğrencinin yer aldığını söyledi.



Aileyi ayakta tutan değerlerin aşınmasıyla ailenin anne, baba ve çocuklardan oluştuğunun unutturulmaya çalışıldığını vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:



"İşte tam da bu noktada sadece geleceğin meslek sahipleri değil, geleceğin anne ve babaları olacak gençlere büyük sorumluluk düşmektedir. Gençler, kuracağınız aileler yarının toplumunu şekillendireceği için atacağınız her adım henüz doğmamış nesillerin hayatını da etkileyecektir. Daha adil, merhametli ve güçlü bir toplum istiyorsak, işe en baştan yani bu değerleri yaşatacak ailemizi kurmaktan başlamalıyız. Unutmayınız ki her bireyin aile içinde sorumluluğu, annenin babaya, babanın anneye, ebeveynlerin evlada, evlatların babalara karşı sorumluluğu vardır."



Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nesrin Hasırcı, "Biyomalzemeler ve Yapay Organlar: Geçmişten Geleceğe" konulu konferans verdi.



Öğrenci toplulukları başkanlarının da konuşma yaptığı sempozyum, farklı oturumlarla 3 gün devam edecek.

