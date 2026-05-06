Kırşehir'de polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki okullar ziyaret edildi.
Bu kapsamda düzenlenen programda öğrencilere, terörün amacı, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve gençlere yönelik yaklaşımları hakkında bilgiler verildi.
Milli birlik ve dayanışma, radikalleşme süreçleri, arkadaşlık seçimi ile bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı konuları da ele alındı.
Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla yüzlerce öğrenciye ulaşılarak, gençlerin zararlı oluşumlara karşı bilinçli ve dirençli olarak yetişmesi hedeflendi.
Toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
