Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'in yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Kırşehir'in yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Kırşehir'de, 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kente özgü lezzetlerin tanıtımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'in yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Kırşehir'de, 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kente özgü lezzetlerin tanıtımıyla başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, "bir sofrada miras" temasıyla bir otelde düzenlenen programda, hazırlanan coğrafi işaretli çirleme, çullama, cemele biberi ve Kaman besmeci ile Ahi çorbası, su böreği, baklava ve sütlaç gibi lezzetler tanıtıldı.

        Vali Murat Sefa Demiryürek, burada yaptığı konuşmada, bu hafta vesilesiyle Kırşehir'in bereketli sofrası etrafında bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Yemeğin, bir milletin hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu, kurulan sofrada emeğin, sabrın, paylaşmanın ve muhabbetin buluştuğunu belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

        "'Bir sofrada miras' teması bizim için Kırşehir'de çok anlamlı bir karşılık buluyor. Çünkü Kırşehir'de sofra, geçmişten bugüne aktarılan bir kültürdür. Kırşehir mutfağı, bu toprakların iklimini, üretim biçimini, tarihini ve insan ilişkilerini yansıtan güçlü bir kültürel mirastır. Bozkırın sade yapısı, Anadolu'nun bereketiyle birleşerek zengin bir sofra geleneği oluşturmuştur. Madımak, kesme aşı, yoğurt çorbası, çullama, soğanlama, sebzeli bulgur pilavı, çirleme, boranı ve ayva dolması gibi lezzetler Kırşehir mutfağının hem çeşitliliğini hem de derinliğini gösterir. Bu yemekler birer tariften öte, evin, köyün, emeğin, mevsimin ve hatıranın sofraya yansıyan halidir."

        Yöresel lezzetleri daha fazla tanıtmak ve gastronomi turizmi alanındaki imkanları geliştirmek istediklerini vurgulayan Demiryürek, üreticileri ve gençleri destekleyerek bu mirası ve şehrin mutfak kültürünü hak ettiği yere taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

        TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esa Şahin de Türk Mutfağı Haftası'nın kıymetli bir farkındalık oluşturduğunu, etkinlik kapsamında öğrencilerle hazırladıkları yemeklerin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

        Lise ve ortaokul öğrencileriyle etkinlikte bilgi ve deneyim paylaşımı yaptıklarını anlatan Şahin, Kırşehir'in yöresel lezzetlerinin kuşaktan kuşağa taşınması, birçok yemek ve tatlının unutulmaması için çabaladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtıldı
        Kırşehir'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtıldı
        Kırşehir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama
        Kırşehir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama
        Kırşehir merkezli "yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık" operas...
        Kırşehir merkezli "yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık" operas...
        Yatırım vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon: 18 tutuklama Şüpheliler ve...
        Yatırım vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon: 18 tutuklama Şüpheliler ve...
        AK Parti'li Demir: Ateş çemberinin ortasında huzur tesadüf değil
        AK Parti'li Demir: Ateş çemberinin ortasında huzur tesadüf değil
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir Kırşehir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir Kırşehir'de konuştu: