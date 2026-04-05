        Türkiye turnesindeki "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, Kırşehir'de sahnelendi

        Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Kırşehir'de izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinden ilham alınarak hazırlanan oyun, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlere ücretsiz olarak sunuldu.

        Sanatçı Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez tarafından sahnelen oyunda, bireyin vicdanı, özgürlük arayışı ve zulme karşı direniş sahneye taşındı.

        Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde yer alan derin düşünce ve duyguların sahne diliyle hayat bulduğu oyun, izleyicilerden beğeni topladı.

        Sahne atmosferi ve özel yapısıyla Ersoy'un, düşünce dünyasını ve felsefesini sahneye taşıyan oyun, izleyicilere duygusal ve düşündürücü anlar yaşattı.

        İnsanın en zor anlarında kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini, özgürlük mücadelesini ve haksızlığa karşı gösterilen sarsılmaz duruşunun etkileyici bir anlatımla izleyiciye aktarıldığı tiyatroda, hologram teknolojisi de kullanıldı.

        Gösterim sırasında zaman zaman sahneye mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar yansıtıldı.

        "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, yarın Konya Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Suriye'de kritik zirve!
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran'da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
