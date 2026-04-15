Çifte vatandaşların sandığa ilgisi Bulgaristan'daki Türk toplumu açısından önemli

KADİR YILDIZ - Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Genel Başkanı Şükrü Ar, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanma oranının parlamentodaki temsil açısından önemli olduğunu söyledi.



Bulgaristan'ın erken genel seçim sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ar, Bulgaristan'da 2020'de yapılan protestolardan sonra 2021 yılıyla başlayan seçim süreci yaşandığını anlattı.



Ülkede 19 Nisan itibarıyla sekizinci kez sandığa gidileceğini hatırlatan Ar, bunun, Bulgaristan siyasetindeki istikrarsızlığı gösteren en önemli verilerden biri olduğunu ifade etti.



Ar, Bulgaristan'daki insanların özellikle 2020'deki protestolarından sonra 2021'den bu yana siyasi duruma karşı tepkili olduğunu vurgulayarak, "Bunu da aslında sandığa gitmeyerek yansıttılar. Bulgaristan'daki seçime katılım oranı yüzde 30'lara kadar düştü. Sekizinci seçimin yapılmasından da bunu anlayabiliriz. Halkın protestoları sonucu, kurulan hükümetler hiçbir zaman kalıcı olamadı. Birçoğunda hükümet kurulamadı. Derinleşemeyen, birlikte çalışamayan koalisyonlar kuruldu. O da sürekli yeni seçim ve Bulgaristan'daki vatandaşların memnuniyetsizliğini doğurdu." ifadesini kullandı.



- "Oy kullanımını teşvik etmek için ring servislerimiz olacak"



Bulgaristan'da seçim kanununda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kurulacak sandık sayısının sınırlandırıldığı bilgisini veren Ar, sayıdaki düşüşe rağmen vatandaşların sandığa gitmek için hazırlıklarını yaptığını söyledi.



Oy kullanmanın önemine dikkati çeken Ar, "BALTÜRK olarak o gün yoğun şekilde çalışacağız ama o günün öncesinde de halkımızı oy atmaya götürebilmek için, teşvik edebilmek için neler yapmamız gerektiğini planladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle ring servislerimiz olacak. Noktaları duyuracağız. Birebir görüşmeler yapacağız. Oy atmaya teşvik edeceğiz. Vatandaşlarımıza her türlü yardımda bulunacağız. Gerekirse şahsi arabalarla taşıyacağız. İhtiyaçların hepsini karşılayacağız." diye konuştu.



- "Daha fazla oy kullanılması için zaman kaybını minimuma indireceğiz"



Ar, Bulgaristan seçimlerinde elektronik oy kullanıldığını belirterek, "Oy öncesi bir dilekçe dolduruluyor. Bu dilekçeyi dolduracak görevli minimum 10-15 arkadaşımız olacak. Gelenlerin dilekçeleri hemen doldurulacak. Nasıl oy atılacağı anlatılacak. Kabinde elektronik oylamada zorluk yaşayanlara destek verilecek. Bu arada geçecek zaman kaybını minimuma indirmek, hatta normalin de üzerine çıkarmak için sahada görevli arkadaşlar birebir ekstra çalışmalar yapılacak." bilgisini verdi.



Çoğu kişinin Bulgaristan'da hala yaşayan onlarca ve yüzlerce akrabasının bulunduğuna değinen Ar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Orada yaşayan akrabalarımızın, orada yaşayan Türk ve Müslüman topluluğunun kazanılmış hakları var, kazanılması gereken daha fazla haklar da var. Biz Türkiye'de ne kadar güçlü durursak, 'bir oy' demeden sandığa gidip oyumuzu kullanırsak Bulgaristan'da yaşayan, kazanılmış haklarını kullanan ve daha da fazla hakkını geri alması gereken Türk ve Müslüman topluluğumuz daha güçlü olur. Bizim desteğimizi daha iyi hisseder. Dolayısıyla sandığa mutlaka gitmemiz gerekiyor."



- "Sandığa gidip oylarına sahip çıksınlar"



Çifte vatandaşlardan Ragıp Çavuş da Bulgaristan seçimlerinin tamamında oy kullandığını anlatarak, her bir oyun hem Bulgaristan'daki hakları korumak hem de yenilerinin elde edilmesi için önemli olduğunu kaydetti.



Bu anlamda akrabalarını ve çevresindeki çifte vatandaşları oy kullanmaları için teşvik ettiğini anlatan Çavuş, "Çocukluğumda da benzer uygulama olmuştu, annemler oy kullanmak için gidip gün sonunda oyunu kullanıp gelmişti. Çifte vatandaşlarımızdan ricam, sandığa gidip oylarına sahip çıksınlar, demokratik haklarını kullansınlar." dedi.

