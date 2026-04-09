        Genç tasarımcı, eğitimini "modanın kalbi"ndeki üniversitede sürdürecek

        SEFA TETİK - Kocaeli'de yaşayan genç tasarımcı Melisa Avcı, İtalya'daki prestijli moda okulundan kabul alarak uluslararası eğitim yolunda önemli bir başarıya imza attı.

        Giriş: 09.04.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Lise eğitiminin ardından geçen yıl Büyükşehir Belediyesine bağlı Moda Akademisinin yetenek sınavlarına giren 18 yaşındaki Avcı, süreci başarıyla geçerek "Moda Koleksiyon Geliştirme Eğitimi" almaya başladı.

        Haftada bir gün katıldığı eğitimlerde, tasarımın en temel aşamalarından başlayarak koleksiyon oluşturma sürecinin tüm detaylarını öğrenen Avcı, kısa sürede kendini geliştirdi.

        Yurt dışında moda eğitimi alma hayali kuran Avcı, hazırladığı portfolyo ile İtalya'daki okullara başvurdu. Başvurduğu dört okuldan üçünü burslu kazanan Avcı, tercihini dünyanın saygın moda okulları arasında yer alan NABA'dan (Nuova Accademia di Belle Arti-Güzel Sanatlar Akademisi/Üniversitesi) yana kullandı.

        - "Küçüklüğümden beri modaya ilgim vardı"

        Melisa Avcı, AA muhabirine, sosyal medya aracılığıyla akademiyle tanıştığını ve yaklaşık 7 aydır moda koleksiyonu eğitimi aldığını söyledi.

        Tasarım, çizim ve kumaş seçimi gibi en basitten en üst zorlukta eğitim aldıklarını belirten Avcı, "Küçüklüğümden beri modaya ilgim vardı. Kocaeli'de de böyle bir eğitim akademisinin olduğunu görünce başvurmak istedim. Gerçekten çok büyük etkisi var. İlginiz varsa kesinlikle tavsiye ederim." diye konuştu.

        Avcı, İtalya'daki 4 okuldan kabul gördüğünü dile getirerek "NABA'yı seçtim. Eylülde başlayacak 3 yıllık bir eğitimi var. Mezun olduktan sonra moda camiasında çalışmak istiyorum. Belki modaya yenilikler getiririm, belki bambaşka bir yön veririm bilemiyorum ama modanın içinde olmak istediğimi biliyorum." dedi.

        Dünya çapında örnek aldığı birçok tasarımcı olduğundan bahseden Avcı, "Çok sevdiğim Alexander McQueen var. Duygu durumlarını, hikayelerini tasarımlarına yansıtmasını gerçekten çok seviyorum. Ben de tasarımlarımda bunu çok yapıyorum." ifadesini kullandı.

        Avcı, moda yolculuğunda en büyük destekçisinin ailesi olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Emekleri meyve vermeye başladı"

        Moda Akademisi Tasarım Bölümü eğitmeni Seren Uğur ise öğrencilere iki dönem boyunca giysi tasarımında hem teknik hem de artistik çizimi kapsayan 180 saatlik eğitim verdiklerini söyledi.

        Yıl içerisinde belirli tarihlerde alınan başvurularla yapılan yetenek sınavları sonucunda başarı seviyelerine göre öğrencileri kabul ettiklerini aktaran Uğur, şöyle devam etti:

        "Üniversitelerin moda tasarım bölümlerine hazırlanan öğrencilerimiz veya o bölümlerden mezun olan ve kendini çizim, tasarım gibi alanlarda geliştirmek isteyen, yurt içi ve yurt dışı hedefleri olan bütün öğrencilerimize açık bir bölüm. Burada manuel anlamda hem tasarım vizyonlarını hem de teknik ve artistik çizim yeteneklerini geliştiriyorlar. Akademik ve kavramsal bilgileri de işliyoruz. Sadece çizimden ibaret değil, diğer disiplinlerle işbirliği içinde olan çok geniş kapsamlı bir bölüm."

        Uğur, öğrencilerin mezun olduktan sonra güzel bir gelecek planı oluşturabilmelerini amaçladıklarını belirterek, bu konuda da güzel örneklerin, yeni mezunlarda oluşmaya başladığını kaydetti.

        Öğrencisi Melisa Avcı'nın ne istediğini bilen bir genç tasarımcı olduğunu anlatan Uğur, "Melisa gerçekten çalışkan, azimli, disiplinli bir öğrencim. Ne istediğini bildiği için gayet başarılı ilerledi. Güzel yol katettik kendisiyle. Benim de kendisinin de emekleri meyve vermeye başladı." diye konuştu.

        Uğur, genç tasarımcının başarısının, hem kendisi hem de diğer arkadaşları için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, bunun aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin sunduğu eğitimin değerini de gösterdiğini ifade etti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin akademi çalışmasıyla halka ücretsiz, çok bölümlü ve kaliteli eğitim imkanı sunduğundan bahseden Uğur, uzman kadroyla verilen derslerin meyvesini vermeye başladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

