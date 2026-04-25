        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kocaeli'de basın toplantısı düzenledi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kocaeli'de basın toplantısı düzenledi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Kocaeli'de basın toplantısı düzenledi.

        Giriş: 25.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Partisinin İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Usta, Kocaeli'nin ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu, kentin, Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu belirtti.

        Usta, Kocaeli'nin gelişmiş olmakla birlikte sorunları ve dönüşüm ihtiyacı olan bir şehir olduğunu savundu.

        Ülke ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Usta, "uygulanan ekonomik programın enflasyonla mücadele anlamında zayıf ilerlediğini" söyledi.

        İYİ Parti olarak kendi ekonomik modellerine ilişkin önerilerini dile getiren Usta, "Elbette serbest ekonomi modeli temel bizim tercihimiz, öyle de olması lazım ancak bundan sonra devletin işin içerisinde daha fazla olduğu hem planlama, düzenleme ve denetleme fonksiyonuyla hem de yeri geldiğinde ticari aktivite olarak devletin daha fazla işin içerisinde olduğu bir kalkınma modeline Türkiye'nin ihtiyacı var." diye konuştu.

        Usta, konjonktürel gelişmeler nedeniyle Türkiye’yi zor ve sıkıntılı bir dönemin beklediği yönünde görüşünü paylaştı.

        Kocaeli'de aşırı sanayileşmenin çevre ve yaşam kalitesi üzerinde tahribat oluşturduğunu savunan Usta, ulaşım ve trafik yoğunluğu, deprem riski, göçle artan nüfus ve sanayide yeşil dönüşüm ihtiyacının, çözüm bekleyen konulardan olduğunu ifade etti.

        Usta, konuşmasının ardından partililer ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Programda, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Kamil Şirin de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

