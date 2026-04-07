Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vadeli araç alım-satımı yapan bir işletmenin verdiği senetleri ödemeyerek yaklaşık 160 kişiyi mağdur ettiği iddiası üzerine, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, 4 Nisan Cumartesi günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şirketle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli Balıkesir'de yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 30 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
