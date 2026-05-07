        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 20:52 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kendilerini yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden, borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtan zanlıların dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Şüphelilerin, müştekilere "ticaret" isimli uygulamayı indirttikleri, gelen paraları kurulan paravan yatırım şirketlerinin banka hesaplarına havale ettikleri ve paraları çekerek döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına veya çeşitli kripto borsalarına aktardıkları belirlendi.

        Belirtilen yöntemle Kocaeli'de bir müştekiden şüphelilere ait hesaba 1 milyon 46 bin 813 lira para aktarıldığı tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelendi.

        Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Evinde ölü bulundu
