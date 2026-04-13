Kocaeli'de doğal gaz kutusunda çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın girişindeki doğal gaz kutusunda çıkan yangın hasara yol açtı.



Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'ta 4 katlı apartmanın girişindeki doğal gaz kutusunda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle bina giriş kapısında ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

