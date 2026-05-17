Kocaeli'de şarampole devrilen panelvandaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Topluca Mahallesi Koruklar mevkisinde A.G. (28) idaresindeki 34 JP 6594 plakalı panelvan, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, araçtaki bir kişi de ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.G'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

