Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Erim Matematik ve Zeka Oyunları Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.



Tören, Darıca Kemal Ali Gül İlkokulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlendi.



Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarıyla bir araya gelmesini istediklerini belirtti.



Amaçlarının sadece ezber yaparak hayata atılacak nesil değil, analitik düşünebilen, analiz ve yorum yapabilen gençler yetiştirebilmek olduğunu vurgulayan Balay, bu açıdan yarışmanın verimli geçtiğini söyledi.



Okul müdürü Hüseyin Ceylan ise ilkini düzenledikleri yarışmanın yalnızca akademik organizasyon değil, düşünen, üreten, sorgulayan ve problem çözebilen nesiller yetiştirme hedeflerinin somut göstergesi olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından devlet sanatçısı Gülsin Onay, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti, mini piyano dinletisi sundu.





Etkinliğe, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.



- Dilovası'nda özel gereksinimli bireyler için program düzenlendi



Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel gereksinimli bireylere yönelik program gerçekleştirildi.



Okulun çok amaçlı salonunda yapılan programda öğrenciler şiir dinletileri, müzikli oyunlar, sıra gecesi gösterisi ve jimnastik gösterileri yaptı.



Okulun fuaye alanında ise özel bireylerin annelerinin desteğiyle hazırladığı resimlerden oluşan sergi açıldı.



Okul müdürü Suat Atbaş, engelliliğin hayatın gerçeklerinden olduğunu belirterek, etkinliğin toplumsal farkındalık açısından önem taşıdığını kaydetti.



Etkinlik, öğrenciler ve katılımcıların pasta kesmesiyle sona erdi.



Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Çetin, Şube Müdürü İbrahim Doğan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

