        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaelispor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Oyunun geneline baktığımda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

        Maçın sonlarında kazanmaya çok yaklaştıklarını belirten Stoilov, "Oyunun geneline baktığımda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, öz güven, hırs... Tüm bunlarda çok daha iyi olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

        Stoilov, buldukları erken gol sebebiyle maçın ilerleyen dakikalarında skoru koruma içgüdüsüyle hareket etmiş olabileceklerine değinerek, "Maçın ikinci yarısında yakaladığımız 1 gol pozisyonu var. Bizim oyun tarzımız bu değil. Kocaeli daha sonra baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Aslında daha önce oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi seviyeler gördük, iyi şeyler sergiledik ve başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. O yüzden bir an önce bu seviyeye geri dönmemiz gerekiyor. Yensek de yenilsek de bir oyun tarzımız var ve bunu sahada sergilemeliyiz." diye konuştu.

        Bir basın mensubunun penaltı kararlarıyla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Stoilov, hakem kararlarının kulüplerin geleceğini belirlediğini kaydetti.

        Stoilov, bu tarz konularla ilgili konuşması gereken kişilerin değerlendirmede bulunması gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

        "Bu kesinlikle benim işim değil. Ama biz orada bu kararın verilmesinde belki de bir bahane, neden sunmuş olduk. Hakemlerin, verdikleri her kararın, kulüpler adına, kulüplerin gelecekleri adına ne kadar belirleyici ve önemli olduğunu bilmeleri ve kararlarını verirken de yüzde 100 emin olmaları gerektiğini düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
