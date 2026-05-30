        Poliklinik hizmetiyle 30 yıllık sigara bağımlılığından kurtulup "dumansız" hayata kavuştu

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Toprak, çocuk yaşlarda bağımlısı olduğu sigaradan aldığı destek sayesinde 30 yıl sonra kurtuldu.

        Giriş: 30.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Henüz 9 yaşında sigaraya başlayan Toprak, sağlığına verdiği zarar ve kokusundan duyduğu rahatsızlık nedeniyle sigarayı birçok kez bırakmayı denemesine rağmen başarılı olamadı.

        Kuzeni ve çocuklarının tavsiye üzerine 1,5 yıl önce Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'ndeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bulunan sigara bırakma polikliniğine başvuran Toprak, uzmanlardan psikolojik destek aldı, ilaç tedavisine başladı.

        Uzmanların yönlendirmesiyle 30 yıldır bağımlısı olduğu sigarayı bırakan 3 çocuk sahibi Toprak, çalışma hayatını ve sosyal yaşamını olumsuz etkilediği bağımlılığından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Yürümezdim, şu anda her akşam yürüyüş yapıyorum"


        Toprak, AA muhabirine, sigarayı bırakınca hayatının değiştiğini ve hayat kalitesinin arttığını söyledi.

        Günde 3 paket sigara tükettiğini anlatan Toprak, "Yaklaşık 30 yıl boyunca sigara içtim. 9 yaşında çocukken arkadaşlardan özenerek başladık. Ailemin, çocuklarımın ve kuzenimin baskısı sigarayı bırakmamda yardımcı oldu. Sigarayı çok içiyordum. Sabah 9'dan öğlen 12'ye kadar bir paketimin bittiği anlamına geliyordu." dedi.

        Toprak, vücudunda sigara kullanımına bağlı belirtilerin baş gösterdiğini ve yürümekte dahi zorlandığını dile getirerek, "Nefes almakta zorlanıyordum. Uyku düzenim komple gitmişti. Artık yediğim ve içtiğimden tat almaz durumdaydım. İnsanın hayatı sigarayı bırakınca inanılmaz derecede değişiyor. Yürümezdim, şu anda her akşam yürüyüş yapıyorum." diye konuştu.

        İnsanın sigara içerek kendi ömrünü bitirdiğini vurgulayan Toprak, şöyle devam etti:

        "Tedavi sürecinde tetkiklerden sonra kronik rahatsızlığımın bulunmaması üzerine ilaca başladık. 5. günden itibaren sigarayı hayatımızdan attık. Çocuklarımla daha eğlenceli vakitler geçiyorum. Sinir stresim azaldı, yürüyüş yapabiliyorum. Yediğim içtiğimden de tat alabiliyorum. Sigara çok matrak bir şey değil. Biz bu sigarayı eğlendiğimizde veya sinirlendiğimizde yakıyorduk. Bir şeylere çare olduğunu düşünüyorduk ama hiçbir şeye çare değil. Kendinizi bitirmeye yönelik bir eylem."

        Toprak, 30 yıl sonra hayatın tadı olduğunun farkında vardığını dile getirerek, "Profesyonel destek almak çok önemli. Çiğneme tabletiyle veya dışarıdan bulduğumuz ilaçlarla bırakmaya çalışıyoruz. Tamamen yanlış. Doktor gözetiminde sigaranın bırakılmasını tavsiye ederim. 30 yıl boyunca içtiğim sigara sebebiyle aldığım nefesin, yediğim yemeğin hiçbir tadının alamamak beni üzmüş durumda." ifadelerini kullandı.

        - "5. günde danışanımız sigarayı kesti"

        Sigara bırakma polikliniğinde görevli hekim Abdulsamet Kösalı da bağımlılıklarından kurtulmak isteyen bireylere tetkikler sonrası kişiye özel tedavi uyguladıklarını söyledi.

        Danışanın kendilerine geldiğinde sigaranın hayatına kötü etkiler bıraktığını anladıklarını aktaran Kösalı, "Hastamız bize geldiğinde günde 4 paket sigara içtiğinden bahsediyordu. Günde 2 saat kadar da uykuyla idare ediyormuş. Bu durum sağlığını ve hayatını kötü etkiliyordu. Bırakmakta kararlıydı, biz de tetkiklerini istedik ve tedavisine başladık. Güzel sonuç da aldık. Hastamıza öncelikle psikososyal desteğimizi sağladık. Sonrasında tedavimiz hızlıca ilerledi. Danışanımıza ilaç tedavisi uyguladık. 5. günde danışanımız sigarayı kesti ve o günden beridir de sigara kullanmıyor." şeklinde konuştu.

        Sigaranın birçok hastalığa davetiye çıkardığına işaret eden Kösalı, şunları kaydetti:

        "Sigara sağlığımızı kötü etkileyen bir şey. Uzun süre içtiğimiz zaman koah veya akciğer kanseri gibi hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bıraktıktan sonrada faydasını çok kısa sürede görebilmekteyiz. Tansiyonumuz normal seviyeye gelmektedir. Kalp krizi riskimizde 1 yıl içerisinde yarı yarıya inmektedir. Genelde gelen bireyler sigarayı bırakmada başarılı olamayan insanlar. Burada onlara profesyonel desteğimizi sağlamaktayız. Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alabilirsiniz, aile hekiminiz de sistemden direkt sizlere randevu alabilir."

        Kösalı, sigarayı bıraktıktan sonra danışanda uyku düzeni oluştuğunu, hayat kalitesinin arttığını, kilo aldığını ve sağlıklı hayata kavuştuğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

