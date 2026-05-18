Hüyük'te "Hıdrellez ve şükür duası" etkinliği yapıldı

Hüyük ilçesinde "Hıdrellez ve şükür duası" etkinliği gerçekleştirildi. Mahalle muhtarları öncülüğünde düzenlenen programda, bereketli geçen yağışlar sonrası vatandaşlar şükür duasında bir araya geldi. İlçenin Suludere ve Selki Mahallesi'nde şükür duası, Budak Mahallesi'nde Hıdrellez ve Anneler Günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte misafirlere yemek ikramında bulunuldu.

