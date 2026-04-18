Konya'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.



Madenli Mahallesi Gümüştaş mevkisinde mantar toplamak için giden Ramazan Gül'ün (50) kaybolduğu ve yardım beklediği bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.



Bölgeye sevk edilen AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile dağlık bölgede arama çalışması yaptı.



Yeri tespit edilen Gül, bulunduğu yerden kurtarıldı.



