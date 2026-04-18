Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Konya'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 16:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Madenli Mahallesi Gümüştaş mevkisinde mantar toplamak için giden Ramazan Gül'ün (50) kaybolduğu ve yardım beklediği bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile dağlık bölgede arama çalışması yaptı.

        Yeri tespit edilen Gül, bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Leylekler Vadisi'nin konukları kuluçka döneminde birbirlerine destek oluyor
        Konya'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yaşad...
        Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten öğrenciler için 23 Nisan özel gösterisi
        Konya'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan öğrencilere 23 Nisan gösterisi
        Akşehir Gölü 8 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
        Karapınar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
