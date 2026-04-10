Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da FETÖ'nün darbe girişimi anlatıldı

        Konya'da 15 Temmuz Derneği tarafından, "Şanlı Direnişin 10. Yılında İnancımız Bir Duamız Türkiye" konulu program düzenlendi.

        Giriş: 10.04.2026 - 17:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda, dünyadaki birçok ülkede ciddi huzursuzluklar olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülkelerde de uzun zamandır bu huzursuzlukların devam ettiğini anlatan Turunç, "Ülkeye, devlete ve millete sahip çıkmak, hem inancımızın gereği hem de hayati bir gerçek. Burayı vatan bilip yaşıyorsak, güçlü bir devlet ve milletle gerek ekonomik, gerek siyasi, uluslararası düzeyde sözü dinlenebilir bir ülke olmak durumundayız." dedi.

        Turunç, bu topraklarda 650 yıl medeniyet inşa etmiş ecdadın torunlarının ciddi sorumlulukları olduğunu, bu ülkede yaşayan vatandaşların bir ve beraber olması gerektiğini dile getirdi.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Muhsin Kiremitci'nin eşi Seda Kiremitci ile 15 Temmuz gazileri Ahmet Alkılıç ve İlhami Çil de katılımcılara darbe girişimi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

        Programa, Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Benzer Haberler

