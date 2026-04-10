Konya'da kolon kanseri kadın erken teşhisle sağlığına kavuştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık taraması sırasında kolon kanseri olduğu tespit edilen kadına, erken teşhisle zamanında müdahale edildi.





Miyase Sağlam'ın (53), yapılan sağlık taramasında kalın bağırsağında kitle tespit edildi.



Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşan Sağlam, "Hiçbir şikayetim yoktu, test sayesinde bu durum ortaya çıktı. Doktorlarımıza güvendik ve burada ameliyat olduk. Çok şükür şimdi iyiyim." dedi.



Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Turan Can Yıldız, erken teşhisin önemine dikkati çekti.





Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kutay Güven de hastanede ilk kez gerçekleştirilen kapalı kolon kanseri ameliyatının bölge adına önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.



