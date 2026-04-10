Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Konya Haberleri

        Konya'da kolon kanseri kadın erken teşhisle sağlığına kavuştu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık taraması sırasında kolon kanseri olduğu tespit edilen kadına, erken teşhisle zamanında müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 14:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kolon kanseri kadın erken teşhisle sağlığına kavuştu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık taraması sırasında kolon kanseri olduğu tespit edilen kadına, erken teşhisle zamanında müdahale edildi.


        Miyase Sağlam'ın (53), yapılan sağlık taramasında kalın bağırsağında kitle tespit edildi.

        Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşan Sağlam, "Hiçbir şikayetim yoktu, test sayesinde bu durum ortaya çıktı. Doktorlarımıza güvendik ve burada ameliyat olduk. Çok şükür şimdi iyiyim." dedi.

        Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Turan Can Yıldız, erken teşhisin önemine dikkati çekti.


        Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kutay Güven de hastanede ilk kez gerçekleştirilen kapalı kolon kanseri ameliyatının bölge adına önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
