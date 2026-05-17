        Konya'da oğulları tarafından öldürülen anne ve baba defnedildi

        Konya'da oğulları tarafından öldürülen anne ve baba defnedildi

        Konya'nın Meram ilçesinde oğulları tarafından bıçakla öldürülen anne ve babanın cenazeleri toprağa verildi.

        Giriş: 17.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde oğulları Cihan D'nin saldırısına uğrayan Gökhan D. ve Nazife Çiğdem D. için Kurtuluş Bilal-i Habeşi Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın katıldı.

        - Olay

        Cihan D. (22), Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde 15 Mayıs'ta tartışma sonucu babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D'yi (56) bıçakla öldürdükten sonra evden kaçmıştı.

        Cihan D'yi mahalledeki parkta bacağından bıçakla yaralanmış halde görenler durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, anne ve babasını bıçakladığını söyleyen şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüpheli Cihan D'nin kentteki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

