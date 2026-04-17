Konya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 17.04.2026 - 15:56
Cengiz Ş, (46) yönetimindeki 42 AHT 455 plakalı kamyon, Doğrugöz Mahallesi yakınlarında Şaban K'nin (44) kullandığı 42 AZU 964 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
