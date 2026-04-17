        Konya ve çevre illerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Kahramanmaraş'taki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Giriş: 17.04.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Konya'nın Akşehir ilçesinde Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cuma namazının ardından Hasan Paşa İmaret Camisi'nde İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

        Afyonkarahisar-Aksaray

        Afyonkarahisar'da Eğitim Bir-Sen öncülüğünde İmaret Camisi'nde, Türk Eğitim-Sen öncülüğünde de Selçuklu Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Afyonkarahisar Şube Başkanvekili Eralp Ekrem Geçe, "Bugün burada kaybettiğimiz canlar için gıyabi cenaze namazı kılıyoruz, aynı zamanda dualarımızla kaybettiğimiz canları rabbimize emanet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Aksaray'da Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı, hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
