        Kore gazisi, babasının İstiklal Madalyası'nı en kıymetli mirası olarak görüyor

        Kore gazisi, babasının İstiklal Madalyası'nı en kıymetli mirası olarak görüyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konyalı 96 yaşındaki Kore gazisi İhsan Damdam, göğsünde kendisinin ve babasının madalyalarını taşımanın onurunu yaşıyor.

        Giriş: 30.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kurtuluş Savaşı'nda cepheye koşan babası Sadrettin'in savaş hikayelerini dinleyerek büyüyen İhsan Damdam, askerlik döneminde silah arkadaşlarıyla Kore Savaşı'nda fedakarca görev yaptı.

        Özel günlerde takım elbisesini giyip madalyalarını göğsüne takan 4 çocuk babası Damdam, şehitliği ve gazi arkadaşlarının kabrini ziyaret ediyor.

        Babasından kalan İstiklal Madalyası'nı en büyük miras olarak gören Damdam, AA muhabirine, madalyaların kendisi için yalnızca birer nişan değil vatan uğruna verilen mücadelenin sembolü olduğunu söyledi.

        Babasının 7 yıl askerlik yaptığını anlatan Damdam, "Bize hatıralarını anlatırdı. Düşmanı İzmir'de denize döktükten sonra bitkin düşmüşler. Düşmanın bıraktığı kuru fasulye, pilava askerler koşunca havaya ateş açmışlar, 'Durun yemeyin, zehirli!' diye dereye dökmüşler, babam onu unutamadığını söylerdi. Atatürk ile oturmuşlar, sohbet etmişler. Atatürk'ü çok severdi." diye konuştu.

        Damdam, büyük fedakarlıklarla ve çabalarla bu vatanın kurtarıldığına işaret ederek, "Babamı herkes tanırdı. Nereye gitse 'Buyur' derlerdi. Sohbeti çok güzeldi. Doğuda savaştıktan sonra batıya göndermişler, trenlerle yola çıkmışlar, çok zor şartlar varmış. Ulaşacakları yere varabilmek için yolda sandalye, merdiven, tahta, ne bulurlarsa trenin kazanına atarlarmış." ifadelerini kullandı.

        - "Aileni nasıl seviyorsan vatanını da öyle seveceksin"

        Göğsünde kendi gazilik madalyasını ve babasının İstiklal Madalyası'nı taşıyan İhsan Damdam, hayatını 95 yaşında kaybeden babasıyla gurur duyduğunu, onun gibi gazi olmanın onurunu taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Göğsümde taşıdığım iki madalyayla da iftihar ediyorum. Babam da ben de vatanımıza, milletimize hizmet ettik. Savaşmaya gittim. Gurur duyuyorum. Devletimiz gönderdi, biz de gittik. Tabii orada çok şehidimiz var. Savaştan sonra iki defa Kore'ye gittim. Şehitliği ziyaret ettim. Orada en yakın arkadaşımın kabrini gördüm, çok heyecanlandım. Vatan sevgisi, bu milletin özünde var. Anneler, seferberlikte çocuklarına kına yakıp 13 yaşında askere göndermiş, arkasından da su testisi kırmış, geri dönsün diye değil şehit olsun diye göndermişler. Biz, bu vatanın evlatlarıyız. Gençlerimiz vatanlarına iyi sahip çıksın. Dünyayı seyrediyoruz işte. Aileni nasıl seviyorsan vatanını da öyle seveceksin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

