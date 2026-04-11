Habertürk
        Emet'teki kaplıca kaynağında su seviyesi arttı

        Kütahya'nın Emet ilçesindeki Dereli Kaplıcaları'na ait kaynağın su seviyesi yoğun yağışlar nedeniyle arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Bölgede artan yağışlarla kaplıca kaynaklarının debisinin yükseldiği, özellikle bazı havuzlarda taşma yaşandığı gözlendi.

        Kaplıcanın yer aldığı Günlüce köyünün muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların önceki yıllara göre daha yoğun olduğunu söyledi.

        Kaplıcaların birden fazla kaynaktan beslendiğini belirten İnan, "Kaynaklardan gelen su miktarında artış var. Özellikle bir kaynaktan gelen suyun debisi yükseldiği için havuzlarda taşkın meydana geldi." dedi.

        İnan, kaplıca suyunun sıcaklığında değişiklik olmadığını ifade ederek, yağışların sürmesi halinde taşkınların devam edebileceğini kaydetti.

        Daha önce de benzer durumların yaşandığını dile getiren İnan, yoğun kar ve yağmurun olduğu yıllarda kaplıcalarda taşkın görüldüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        2 belediyede 11 tutuklama
        2 belediyede 11 tutuklama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Deport edildi
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tamir etmeye çalıştığı aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti
        Tamir etmeye çalıştığı aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti
        Tamir etmek istediği otomobilin altında kalarak öldü
        Tamir etmek istediği otomobilin altında kalarak öldü
        Kütahya'da girişimcilik programına ilgi artınca başvuru süresi uzatıldı
        Kütahya'da girişimcilik programına ilgi artınca başvuru süresi uzatıldı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tavşanlı'da araç yangını korkuttu
        Tavşanlı'da araç yangını korkuttu
        Tavşanlı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlamaları
        Tavşanlı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlamaları