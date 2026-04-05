Kütahya'da ikinci kattaki balkondan düşen kişi öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ikinci kattaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti. Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında yaşayan Halil İbrahim Özkul (64), balkondan beton zemine düştü. Özkul'un düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkul, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

