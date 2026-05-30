        Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan mühendis ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının ana trafosunda bakım yapan mühendis Muhammet Mustafa Günaydın, elektrik akımına kapıldı.

        İş arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vücudunda yanıklar oluşan Günaydın, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Daha sonra ağır yaralı mühendis, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki yanık ünitesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

