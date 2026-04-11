Kütahya'da krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.



Yaylayolu köyündeki akrabalarını ziyaret etmek için Manisa'dan gelen ve gezmek için ormanlık bölgeye giden Ali Yavuz'dan (67) haber alamayan yakınları Yavuz'u aramaya başladı.



Bu sırada Yavuz'u otomobilin altında hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.



İncelemede, Yavuz'un krikoyla kaldırdığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Yavuz'un cesedi, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

