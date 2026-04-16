Simav'da son bir yılda yaklaşık 5 bin 500 deprem meydana geldi

Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen yıl 19 Nisan'dan bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 depremin gerçekleştiğini söyledi.



Doç. Dr. Özburan, AA muhabirine, 11 Nisan'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin yine geçmişte 7'nin üzerinde deprem üreten Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede gerçekleştiğini kaydetti.



Bölgedeki depremlerin geçen yılın nisan ayında başladığını hatırlatan Özburan, şöyle konuştu:



"Simav çevresinde geçen yılın 19 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 5 bin 500 deprem gerçekleşti. Bu yılın 11 Nisan tarihinden bu yana da 260 dolayında deprem meydana geldi. Dolayısıyla olağanın dışı bir deprem etkinliğinden söz ediyoruz. Bu nedenle de bir deprem fırtınası olabileceğini söylüyoruz. Şu anda Simav-Sındırgı bölgesinde olan depremlerde bir yıl tamamlandı. Ancak magma sokulumundan kaynaklı sistem henüz sönümlenmedi ve aktif olarak devam ediyor."



Özburan, bölgedeki depremlerin sığ ve yüzeye yakın olduğunu, bu nedenle de daha geniş bölgede şiddetli hissedildiğini vurguladı.



- "Bölge henüz sönümlenmiş değil"



Bölgede 11 Nisan'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki sarsıntının deprem fırtınası olarak devam edebileceğini anlatan Özburan, şöyle konuştu:



"Ancak bölgede bu kökenden kaynaklanan daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Yani 5-5,5 dolayında maksimuma ulaşan depremler söz konusu oldu ve bu dolayda gelişecek depremler olabilir ki 4,8 de bunun göstergesi oldu. Yani bölge henüz sönümlenmiş değil. Bu minvalde devam ediyor görünüyor. Yakın gelecekte, yani bu periyoda biraz dikkat etmek lazım."



Muzaffer Özburan, bölgedeki deprem aktivitelerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, araştırma ve saha çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini belirtti.



- "Simav ve Sındırgı yer kabuğunun ince olduğu yerler"



Simav ve Sındırgı'nın Ege Bölgesi'nin yer kabuğu kalınlığının en düşük bölgeleri arasında olduğunu aktaran Özburan, şunları kaydetti:



"Neden Ege Bölgesi'nde bu magmatik etkinliğin olabileceğinden söz ediyoruz? Çünkü, Ege Bölgesi'nde kabuk kalınlığı daha ince. Doğu Anadolu'ya göre, İç Anadolu'ya göre Ege Bölgesi'nin kabuğu daha ince. Bu nedenle yerin derinliklerinden magma bu bölgeyi zaten zorlar durumda. Ege Bölgesi'nde yer alması nedeniyle Simav da kabuğu en ince yerlerden birisi."

