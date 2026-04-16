        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Simav'da son bir yılda yaklaşık 5 bin 500 deprem meydana geldi

        MUHARREM CİN - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen yıl 19 Nisan'dan bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 depremin gerçekleştiğini söyledi.

        Giriş: 16.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Doç. Dr. Özburan, AA muhabirine, 11 Nisan'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin yine geçmişte 7'nin üzerinde deprem üreten Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede gerçekleştiğini kaydetti.

        Bölgedeki depremlerin geçen yılın nisan ayında başladığını hatırlatan Özburan, şöyle konuştu:

        "Simav çevresinde geçen yılın 19 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 5 bin 500 deprem gerçekleşti. Bu yılın 11 Nisan tarihinden bu yana da 260 dolayında deprem meydana geldi. Dolayısıyla olağanın dışı bir deprem etkinliğinden söz ediyoruz. Bu nedenle de bir deprem fırtınası olabileceğini söylüyoruz. Şu anda Simav-Sındırgı bölgesinde olan depremlerde bir yıl tamamlandı. Ancak magma sokulumundan kaynaklı sistem henüz sönümlenmedi ve aktif olarak devam ediyor."

        Özburan, bölgedeki depremlerin sığ ve yüzeye yakın olduğunu, bu nedenle de daha geniş bölgede şiddetli hissedildiğini vurguladı.

        - "Bölge henüz sönümlenmiş değil"

        Bölgede 11 Nisan'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki sarsıntının deprem fırtınası olarak devam edebileceğini anlatan Özburan, şöyle konuştu:

        "Ancak bölgede bu kökenden kaynaklanan daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Yani 5-5,5 dolayında maksimuma ulaşan depremler söz konusu oldu ve bu dolayda gelişecek depremler olabilir ki 4,8 de bunun göstergesi oldu. Yani bölge henüz sönümlenmiş değil. Bu minvalde devam ediyor görünüyor. Yakın gelecekte, yani bu periyoda biraz dikkat etmek lazım."

        Muzaffer Özburan, bölgedeki deprem aktivitelerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, araştırma ve saha çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini belirtti.

        - "Simav ve Sındırgı yer kabuğunun ince olduğu yerler"

        Simav ve Sındırgı'nın Ege Bölgesi'nin yer kabuğu kalınlığının en düşük bölgeleri arasında olduğunu aktaran Özburan, şunları kaydetti:

        "Neden Ege Bölgesi'nde bu magmatik etkinliğin olabileceğinden söz ediyoruz? Çünkü, Ege Bölgesi'nde kabuk kalınlığı daha ince. Doğu Anadolu'ya göre, İç Anadolu'ya göre Ege Bölgesi'nin kabuğu daha ince. Bu nedenle yerin derinliklerinden magma bu bölgeyi zaten zorlar durumda. Ege Bölgesi'nde yer alması nedeniyle Simav da kabuğu en ince yerlerden birisi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?

        Benzer Haberler

        Emet'te cami cemaatine trafik eğitimi
        Emet'te cami cemaatine trafik eğitimi
        Hisarcık'taki camilerde müezzinlik yapan öğrenciler ödüllendirildi
        Hisarcık'taki camilerde müezzinlik yapan öğrenciler ödüllendirildi
        Kütahya'da 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve plakasız sürücüye 326 bin T...
        Kütahya'da 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve plakasız sürücüye 326 bin T...
        Kütahya'da mahalle ve köylerin sorunları masaya yatırıldı
        Kütahya'da mahalle ve köylerin sorunları masaya yatırıldı
        Vali Musa Işın, üniversiteli gençleri ağırladı
        Vali Musa Işın, üniversiteli gençleri ağırladı
        Müdür Yılmaz: "Bir çocuk, bir gelecektir"
        Müdür Yılmaz: "Bir çocuk, bir gelecektir"