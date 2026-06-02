Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kütahya'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kütahya'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 19:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kütahya'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

        Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında alınan kararlara göre, il genelinde tüm ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Piknik yapmak isteyenler için belirlenen özel alanlar dışındaki alanlarda piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi.

        Çiftçiler ve avcıların yasak kapsamında bulunmadığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Kütahya'da apartmanda yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da apartmanda yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi
        Kütahya'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Kütahya'da seyir halindeki kamyonet yandı
        Kütahya'da JASAT'tan operasyon, mayıs ayında 84 aranan şahıs yakalandı
        Kütahya'da JASAT'tan operasyon, mayıs ayında 84 aranan şahıs yakalandı
        Kütahya'da çocukların eğitim hayatı boyunca karşılaşabilecekleri güvenlik r...
        Kütahya'da çocukların eğitim hayatı boyunca karşılaşabilecekleri güvenlik r...
        Gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı
        Gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı
        Simav'da gençler serada hasatla buluştu
        Simav'da gençler serada hasatla buluştu