Kütahya'da seyir halindeki kamyonet yandı
Kütahya'da seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Kütahya-Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanan araca, yoldan geçerken olayı fark eden İl Özel İdaresine ait vidanjörün operatörü, hortumla su sıkarak müdahalede bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alınan araçtaki yangın söndürüldü.
Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
